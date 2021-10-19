لبنان

ريفي لـ"النهار": معيب التهديد بمئة ألف مقاتل

Lebanon 24
19-10-2021 | 23:16
A-
A+
Doc-P-876949-637703074426021357.jpg
Doc-P-876949-637703074426021357.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال الوزير السابق اشرف ريفي لـ"النهار" عن زيارته لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع امس :سبق لي أن تفقّدت العاصمة ومناطق عاشت السابع من أيار، متضامناً مع أهالي بيروت وأبناء الجبل الأعزّاء، ما يعني أن هناك خطا بيانيا من الطيّونة وعين الرمانة وبيروت والجبل من خلال غزوات حزب الله على هذه المناطق، وهذا ما يدلّ، كما سبق وحذّرت منه مراراً، على أن منطق الدويلة سيندحر وينهزم، كما حدث في الجبل والطيّونة وعين الرمانة، والتهديد بمئة ألف مقاتل "تفنيصة" كبيرة وكلام مرفوض ومعيب، فهل من فريق سياسي أو أي جهة في العالم تهدّد أبناءها بمئة ألف مقاتل"، وهذا يأتي، والكلام لريفي، "نتيجة المشروع الإنهزامي لدويلة السلاح والتخريب والإجرام من بيروت إلى الطيّونة إلى إقليم الخروب والجبل وخلدة التي زرتها متضامناً مع أبناء عشائر العرب. لذلك، كفانا تهديداً بمئة ألف مقاتل ومئة ألف صاروخ".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2021-10-20
03:55 | 2021-10-20
03:49 | 2021-10-20
03:45 | 2021-10-20
03:45 | 2021-10-20
03:34 | 2021-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website