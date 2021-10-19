ريفي لـ"النهار": معيب التهديد بمئة ألف مقاتل

قال الوزير السابق اشرف ريفي لـ"النهار" عن زيارته لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع امس :سبق لي أن تفقّدت العاصمة ومناطق عاشت السابع من أيار، متضامناً مع أهالي بيروت وأبناء الجبل الأعزّاء، ما يعني أن هناك خطا بيانيا من الطيّونة وعين الرمانة وبيروت والجبل من خلال غزوات حزب الله على هذه المناطق، وهذا ما يدلّ، كما سبق وحذّرت منه مراراً، على أن منطق الدويلة سيندحر وينهزم، كما حدث في الجبل والطيّونة وعين الرمانة، والتهديد بمئة ألف مقاتل "تفنيصة" كبيرة وكلام مرفوض ومعيب، فهل من فريق سياسي أو أي جهة في العالم تهدّد أبناءها بمئة ألف مقاتل"، وهذا يأتي، والكلام لريفي، "نتيجة المشروع الإنهزامي لدويلة السلاح والتخريب والإجرام من بيروت إلى الطيّونة إلى إقليم الخروب والجبل وخلدة التي زرتها متضامناً مع أبناء عشائر العرب. لذلك، كفانا تهديداً بمئة ألف مقاتل ومئة ألف صاروخ".