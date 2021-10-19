لبنان

سارق يقع بقبضة الأهالي في ابي سمراء... هذا ما حصل معه

Lebanon 24
19-10-2021 | 23:55
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ذكرت مندوبة "لبنان 24" ان اثناء قيام المدعو "م.ش" بمحاولة السرقة فجر اليوم في محلة زيتون ابي سمراء طريق الجنان في طرابلس، شعر اهالي المنطقة بوجوده و لدى فراره سقط ارضاً مما ادى الى اصابته بكسر في قدمه ليتم القبض عليه وتسلميه الى فصيلة ابي سمراء التي عملت بدورها على نقله الى مستشفى دار الشفاء للعلاج.
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