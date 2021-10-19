سارق يقع بقبضة الأهالي في ابي سمراء... هذا ما حصل معه

ذكرت مندوبة "لبنان 24" ان اثناء قيام المدعو "م.ش" بمحاولة السرقة فجر اليوم في محلة زيتون ابي سمراء طريق الجنان في طرابلس، شعر اهالي المنطقة بوجوده و لدى فراره سقط ارضاً مما ادى الى اصابته بكسر في قدمه ليتم القبض عليه وتسلميه الى فصيلة ابي سمراء التي عملت بدورها على نقله الى مستشفى دار الشفاء للعلاج.