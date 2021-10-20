لبنان

إرتفاع جنوني... رسميا سعر صفيحة البنزين تخطى الـ300 ألف ليرة!

Lebanon 24
20-10-2021 | 00:16
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أصدرت وزارة  الطاقة والمياه جدول أسعار المحروقات الجديد. وجاءت الأسعار على الشكل التالي: 

بنزين 95 اوكتان :302700 ليرة
بنزين 98 اوكتان: 312700 ليرة
ديزل اويل: 270700 ليرة
 
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