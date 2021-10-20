مجهولون يرمون قنبلة يدوية على منزل في بلدة كفردان ببعلبك... اليكم التفاصيل

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مجهولين يستقلون جيب من نوع Gmc اقدموا على رمي قنبلة يدوية باتجاه منزل المدعو ح. مشيك في بلدة كفردان غرب بعلبك واقتصرت الاضرار على المادية. ورجحت مصادر امنية السبب الى ان ابن صاحب المنزل طلق زوجته من ال م. ويرجح اقدامهم على ذلك وقد فتحت الاجهزة الامنية تحقيقا في الحادثة.