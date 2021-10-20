"بعد رصد عدد من المسلحين في بينين"... عملية دهم للجيش هذه تفاصيلها

وحدات من الجيش تنفذ عملية دهم مجمع سكني في ببنين بعد ان رصد فرع مخابرات الشمال وجود عدد من المسلحين الذين شاركوا في اشكال وادي الجاموس. وقد تمت مصادرة كمية من الأسلحة والذخائر وما زالت المداهمة مستمره.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/E3WpZUccNL
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 20, 2021
وحدات من الجيش تنفذ عملية دهم مجمع سكني في ببنين بعد ان رصد فرع مخابرات الشمال وجود عدد من المسلحين الذين شاركوا في اشكال وادي الجاموس. وقد تمت مصادرة كمية من الأسلحة والذخائر وما زالت المداهمة مستمره.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/E3WpZUccNL