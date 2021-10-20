"بعد رصد عدد من المسلحين في بينين"... عملية دهم للجيش هذه تفاصيلها

صدر عن قيادة الجيش، بيان جاء فيه: "وحدات من الجيش تنفذ عملية دهم مجمع سكني في ببنين بعد ان رصد فرع مخابرات الشمال وجود عدد من المسلحين الذين شاركوا في اشكال وادي الجاموس".



ووفق البيان, "قد تمت مصادرة كمية من الأسلحة والذخائر وما زالت المداهمة مستمره".

وحدات من الجيش تنفذ عملية دهم مجمع سكني في ببنين بعد ان رصد فرع مخابرات الشمال وجود عدد من المسلحين الذين شاركوا في اشكال وادي الجاموس. وقد تمت مصادرة كمية من الأسلحة والذخائر وما زالت المداهمة مستمره.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/E3WpZUccNL — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 20, 2021