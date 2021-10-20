لبنان

مناقشات لتجاوز العقوبات والموفد الاميركي سيناقش ملف الحدود واستجرار الغاز المصري

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-10-2021 | 01:00
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لن يكون ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هو الملف الوحيد في محادثات الموفد الأميركي آموس هوشستين مع المسؤولين اللبنانيين اليوم . فالرجل يتولى ايضا مهمة "مستشار وزارة الخارجية الاميركية لامن الطاقة، وبالتالي فان هذا الملف سيأخذ حيزا واسعا من محادثاته، لا سيما في ضوء الاهتمام الاميركي اللافت بدعم لبنان في عملية استجرار الكهرباء من  الاردن والغاز من مصر ، وايجاد الاطر القانونية  لتجاوز مفاعيل "قانون قيصر" الخاص بالعقوبات على سوريا.

ملفا ترسيم الحدود البحرية واستجرار الغاز من مصر سيكونا البندين الرئيسيين على جدول محادثات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المسؤول الاميركي الثانية عشرة الا ربعا قبل ظهر اليوم في السراي الكبير، علما ان لقاءات هوشستين

ستشمل ايضا  رئيسي الجمهورية ومجلس النواب وقائد الجيش ووزير الطاقة وليد فياض.

ووفق المعلومات الواردة من واشنطن فان الموفد الاميركي تشاور هاتفيا مع وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر في امكان تزويد لبنان بالغاز المصري خلال ثلاثة اشهر  واتفق معه على ان تقوم  كبيرة محلّلي شؤون الطاقة ومساعدة هوشستين كريسي بيشاي بزيارة الى كل من القاهرة وعمان لاستكمال البحث ووضع الاطر العملانية لتنفيذ المشروع.

ووفق المعلومات من واشنطن ايضا فان المعنيين في الادارة الاميركية على كافة مستوياتها يناقشون امكان وضع  صيغة قانونية تسمى"رسالة تطمين" كبديل عن الإعفاء من نظام العقوبات بما يسهل التعاون اللبناني- السوري- الاردني - المصري في موضوع الطاقة والكهرباء.

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: لبنان 24

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خاص "لبنان 24"

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