ابو شقرا يدق ناقوس الخطر: ما جرى اليوم ضربة موجعة للمواطن

اعتبر ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا ان الارتفاع الجنوني لاسعار البنزين اليوم ضربة موجعة للمواطن ولاصحاب المحطات، وقال: رأيناه اليوم هو افلاس لاصحاب المحطات وافلاس للمواطن والله يعين المواطنين وكيف سيتحملون رفع التكلفة دفعة واحدة.ولفت ابو شقرا في حديث لصوت لبنان الى انمن يسكن في الجبال بات بحاجة الى ٣٠ مليون ليرة ماذا يفعل؟ هل يبيع منزله؟ يجب ان نفكر ببعضنا قليلا كفى.