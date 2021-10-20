ابو الحسن: لتنفيذ البطاقة التمويلية وتطبيق خطة النقل العام

بعدما جنّت أسعار المحروقات، المطلوب أكثر من أي وقت مضى المباشرة بتنفيذ البطاقة التمويلية وتطبيق خطة النقل العام، لا قدرة للشعب على التحمل بعد اليوم، هذا هو الهم الاول للناس اما الصخب السياسي فلا معنى له امام تعاظم حالات القهر والإذلال! — Hadi Aboul Hosn (@HadiAboulHosn) October 20, 2021

أشار النائب هادي ابو الحسن، عبر توتير، الى انه "بعدما جنّت أسعار المحروقات، المطلوب أكثر من أي وقت مضى المباشرة بتنفيذ البطاقة التمويلية وتطبيق خطة النقل العام، لا قدرة للشعب على التحمل بعد اليوم، هذا هو الهم الاول للناس اما الصخب السياسي فلا معنى له امام تعاظم حالات القهر والإذلال!".