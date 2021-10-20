اجتماع تربوي موسع في السراي الحكومي اليوم وميقاتي"التعليم اولا"

منذ الايام الاولى لتسلمه رئاسة الحكومة، يولي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الملف التربوي اهمية قصوى لقناعته بأن التعليم والتربية هو في اساس البنيان اللبناني. وعلى هذا الاساس رأس سلسلة اجتماعات بهدف تأمين الظروف المناسبة لفتح المدارس ودعم المعلمين بما امكن من تقديمات لمواجهة الظروف الصعبة التي يعانونها.

وبالامس عقد اجتماعا مع وزير التربية عباس حلبي ورئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري. وقال الحلبي:" بحثنا بمواضيع تتصل بالمعلمين وبالمدارس في القطاعين العام والخاص وكيفية تسيير العام الدراسي في هذه الظروف الصعبة، واتفقنا على جملة إجراءات ".

وشكل هذا الموقف تمهيدا لاجتماع موسع سوف يعقد مع نقابات المعلمين في القطاع الرسمي واتحاد المدارس الخاصة الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم في السراي الكبير.