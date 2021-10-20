بعد إرتفاع أسعار المحروقات... شريم تسأل اين البطاقة التمويلية؟

سألت الوزيرة الساابقة غادة شريم، عبر توتير، "سعر صفيحة البنزين اليوم اكثر من ٣٠٠الف ليرة اين البطاقة التمويلية التي كانت اعلنت عنها حكومة حسان دياب؟ اذا كان لابد من تعديلها الم يحن الوقت لانجازها؟ للتذكير استغرق العمل على هذه البطاقة شهورا ولم تلد بين ليلة وضحاها وقد ربط يومها رفع الدعم باقرارها لتخفيف العبء عن المواطنين.

سعر صفيحة البنزين اليوم اكثر من ٣٠٠الف ليرة اين البطاقة التمويلية التي كانت اعلنت عنها حكومة حسان دياب؟ اذا كان لابد من تعديلها الم يحن الوقت لانجازها؟ للتذكير استغرق العمل على هذه البطاقة شهورا ولم تلد بين ليلة وضحاها وقد ربط يومها رفع الدعم باقرارها لتخفيف العبء عن المواطنين — Ghada Chreim Ata (@chreimghada) October 20, 2021