لبنان

عبدالله: مشروع نضالي طويل سنخوضه!

Lebanon 24
20-10-2021 | 01:39
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عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر "تويتر": "إذا لم نباشر بالانتقال من النظام الطائفي، إلى الصيغة المدنية الحقيقية أو العلمانية، سنبقى نلوح لبعضنا البعض بالمناصفة، والمثالثة، واللامركزية المالية الموسعة، والفدرالية، وربما التقسيم. شريحة واسعة من اللبنانيين والشباب خصوصا، تتطلع لهذا الهدف، وهو مشروع نضالي طويل، سنخوضه!".

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