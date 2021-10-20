عبدالله: مشروع نضالي طويل سنخوضه!

إذا لم نباشر بالانتقال من النظام الطائفي ،إلى الصيغة المدنية الحقيقية أو العلمانية،سنبقى نلوح لبعضنا البعض بالمناصفة،والمثالثة، واللامركزية المالية الموسعة ،والفدرالية ،وربما التقسيم.

شريحة واسعة من اللبنانيين والشباب خصوصا، تتطلع لهذا الهدف، وهو مشروع نضالي طويل ،سنخوضه!