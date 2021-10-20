رمى نفسه من على سطح منزله بسوق الخضار في طرابلس

اقدم احد الاشخاص على رمي نفسه من على سطح منزله بسوق الخضار في طرابلس ليلة امس ويدعى( ح. ع) نقل على اثرها بواسطة الصليب الاحمر الى مستشفى الحكومي للمعالجة، وفق مندوبة "لبنان 24".