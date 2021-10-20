لبنان

رمى نفسه من على سطح منزله بسوق الخضار في طرابلس

Lebanon 24
20-10-2021 | 01:55
A-
A+
Doc-P-877003-637703169518486847.jpg
Doc-P-877003-637703169518486847.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقدم احد الاشخاص على رمي نفسه من على سطح منزله بسوق الخضار في طرابلس ليلة امس ويدعى( ح. ع) نقل على اثرها بواسطة الصليب الاحمر الى مستشفى الحكومي للمعالجة، وفق مندوبة "لبنان 24".
مواضيع ذات صلة
بعد 21 عاماً من الانتظار.. هل يبصر سوق الخضار النور؟
lebanon 24
20/10/2021 11:09:17 Lebanon 24 Lebanon 24

سوق الخضار

المستفى الحكومي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:05 | 2021-10-20
04:00 | 2021-10-20
03:55 | 2021-10-20
03:49 | 2021-10-20
03:45 | 2021-10-20
03:45 | 2021-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website