لبنان

حريق سيارة على الكورنيش البحري في مدينة الميناء (صورة)

Lebanon 24
20-10-2021 | 01:59
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أفادت مندوبة لبنان 24 ان حريقا اتى على جرء امامي عائد لسيارة مرسيدس على الكورنيش البحري في مدينة الميناء بالقرب من مسجد الشكر. والعمل جار على اخمادها من قبل المواطنين.
 
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الميناء

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