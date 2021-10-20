حريق سيارة على الكورنيش البحري في مدينة الميناء (صورة)

أفادت مندوبة لبنان 24 ان حريقا اتى على جرء امامي عائد لسيارة مرسيدس على الكورنيش البحري في مدينة الميناء بالقرب من مسجد الشكر. والعمل جار على اخمادها من قبل المواطنين.