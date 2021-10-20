تحليق" في سعر الخبز والغاز

على وقع الارتفاع الجنوني في سعر صفيحة البنزين، توقعت مصادر متابعة أن تصل تداعيات هذا الارتفاع الى الخبز ليصل سعر الربطة الى الـ10 الآف ليرة.

كذلك بلغ سعر قارورة الغاز في المحل التجاري 230الف ليرة لبنانية وذلك بعد صدور جدول اسعار المحروقات صباح اليوم.