لبنان

هل تعود الطوابير قريباً؟

Lebanon 24
20-10-2021 | 02:08
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أكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن موضوع دعم المحروقات بات وراءنا، مشيراً الى ان الجدول وضع اليوم على اساس سعر الدولار 20 الف ليرة.
البراكس وفي حديث لصوت لبنان قال: لم يعد لاصحاب المحطات امكانية لشراء كميات كبيرة من المحروقات.
 
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المحروقات

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