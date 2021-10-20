لبنان

من الساحل الى الجرد.. هكذا يتحضر الحزب لخوض المعركة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-10-2021 | 03:45
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يتحضر أحد الأحزاب جدياً لخوض المعركة الانتخابية في منطقة جبيل، معتمدا على مرشحين اساسيين الاول نائب حالي من الساحل والثاني رجل قانون  من الجرد ، منطلقا في حساباته من فكرة" القبض على المنطقة من الساحل الى الجرد". 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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