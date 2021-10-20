من الساحل الى الجرد.. هكذا يتحضر الحزب لخوض المعركة

يتحضر أحد الأحزاب جدياً لخوض المعركة الانتخابية في منطقة جبيل، معتمدا على مرشحين اساسيين الاول نائب حالي من الساحل والثاني رجل قانون من الجرد ، منطلقا في حساباته من فكرة" القبض على المنطقة من الساحل الى الجرد".