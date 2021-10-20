لبنان

"كل السيناريوهات متوقّعة"... مروان شربل: احتمال تكرار الهزات الأمنية غير مستبعد

Lebanon 24
20-10-2021 | 02:28
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أسف الوزير السابق مروان شربل لتعامل البعض مع الأمور وكأن شيئا لم يكن.

وفي حديث لصوت كل لبنان 93.3 رأى شربل أن كل السيناريوهات متوقّعة حتى موعد الانتخابات من دون أن يستبعد احتمال تكرار الهزات الأمنية.

شربل سأل المشاركين أمس في جلسة مجلس النواب: ألم يخطر لكم أنّ صفيحة البنزين تخطت الثلاثمئة ألف ليرة، وبالتالي من سيشارك في الانتخابات باستثناء من ستقومون برشوتهم؟

وشدد شربل على ألا إرادة عمل في لبنان والقيمون وينتظرون الاملاء من الخارج ،وأضاف: حكومة الرئيس ميقاتي هي الحكومة الأسرع في التحول الى تصريف الأعمال بسبب وضع مقاربة حكومة مقابل قاضٍ.

وتوجه الى المواطنين قائلاً: شاركوا في الانتخابات ولو سيراً على الأقدام واقترعوا ضدّ من أوصلكم الى هنا.
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