لبنان

قِطع السيارات نار... وشبه سيارات تسير على طرقات لبنان!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-10-2021 | 04:17
A-
A+
Doc-P-877021-637703193096898124.jpg
Doc-P-877021-637703193096898124.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يعاني سوق قطع السيارات في لبنان بشكل كبير مع ارتفاع سعر الدولار. فالقطع تباع بالدولار وفق سعره في السوق الموازية، ما يفوق قدرة الناس الشرائية، لذا بات الاقبال على القطع المستعمَلة أكبر لأنها أرخص، ولو أن عمرها أقل من الجديدة.
 واليوم، بات يقتصر اصلاح السيارة على القطع المهمة فقط كالفرامل مثلا. كما لاحظ أحد خبراء السلامة العامة، ازديادا في نسبة السيارات التي تسير ليلا بمصباح واحد أو حتى من دون أضواء، بعدما تجاوز سعر المصباح الواحد 100 الف ليرة، ما يعرض السلامة العامة للخطر ويرفع من نسبة وقوع حوادث السير.
المصدر: لبنان 24

لبنان

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2021-10-20
06:00 | 2021-10-20
07:16 | 2021-10-20
07:12 | 2021-10-20
07:08 | 2021-10-20
07:04 | 2021-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website