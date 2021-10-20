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لبنان
قِطع السيارات نار... وشبه سيارات تسير على طرقات لبنان!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-10-2021
|
04:17
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يعاني سوق قطع السيارات في لبنان بشكل كبير مع ارتفاع سعر الدولار. فالقطع تباع بالدولار وفق سعره في السوق الموازية، ما يفوق قدرة الناس الشرائية، لذا بات الاقبال على القطع المستعمَلة أكبر لأنها أرخص، ولو أن عمرها أقل من الجديدة.
واليوم، بات يقتصر اصلاح السيارة على القطع المهمة فقط كالفرامل مثلا. كما لاحظ أحد خبراء السلامة العامة، ازديادا في نسبة السيارات التي تسير ليلا بمصباح واحد أو حتى من دون أضواء، بعدما تجاوز سعر المصباح الواحد 100 الف ليرة، ما يعرض السلامة العامة للخطر ويرفع من نسبة وقوع حوادث السير.
المصدر: لبنان 24
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