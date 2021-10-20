المستقبل لم يبدأ تحضيراته الجدية.. هل يضمن الاكثرية؟

لا يزال تيار المستقبل حتى اللحظة متأخرا ومتخلفا عن بدء التحضيرات الانتخابية تمهيدا للانتخابات النيابية المقررة في ٢٧ اذار المقبل، وبالمقارنة مع باقي الاحزاب او التنظيمات، فإن على المستقبل الاستعجال في بدء المعركة الانتخابية والا "سيسبقه القطار"، وفق وصف مصدر مطلع.

لا يعمل "المستقبل" على قاعدة ان الواقع الشعبي انقلب عليه، بل على العكس من ذلك فهو يتعاطى بإعتباره ممسكا بالشارع السني بكل تفاصيله وقادرا على الذهاب الى المعركة الانتخابية من خلال تحضيرات تمهيدية لا تتخطى مدتها شهرا واحدا.

من وجهة نظر "مستقبلية" فإنه مهما بلغت الخسائر الشعبية للتيار، الا ان غياب البديل الجدي عن المنافسة سيلعب دورا ايجابيا لصالحه، لا بل سيكون احدى نقاط قوته الاساسية اذ لن يجد الناخب السني بديلا حقيقيا يمكن ان يملأ فراغ "المستقبل".

ازمة المستقبل الجدية تكمن في مناطق الاطراف، في البقاعين الغربي والشمالي وفي عكار، اذ تراجع تأييد المستقبل الى حد ما مقارنة مع العاصمة بيروت وزحلة وصيدا، حيث حافظ على كتلة ناخبة وازنة.

ترتبط مشكلة التيار الانتخابية بفكرة غياب ماكينته الانتخابية الفاعلة، اكثر من فكرة وجود مجتمع مدني ولوائح ثورة في الدوائر السنية، فحتى اللحظة لا وجود لكوادر جديين في الاقضية ذات الغالبية السنية، وبالتالي فإن الخطر يأتي حصرا من تراجع قدرات التيار الازرق.

بحسب مصادر مطلعة فإن الواقع المالي للتيار سيتحسن في الاشهر المقبلة التي تسبق الانتخابات الامر الذي سيمكنه من استعادة وضعيته الشعبية او اقله اعادة اطلاق حراكه الانتخابي ليفرض نفسه رقما صعبا من جديد، في ظل غياب قدرات خصومه على المنافسة.

ولعل سعي تيار المستقبل الى ايجاد حلفاء سنة من بين "قوى الثامن من اذار" لدليل واضح على ادراك التيار ان التراجع الشعبي يجب استيعابه، كما ان الهدف الاساسي الذي يجب ان يطبع المرحلة المقبلة هو تكريس الرئيس سعد الحريري زعامته السنية.