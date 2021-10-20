طارت الكوتا.. "يا ضيعان الجولات"

كما كان متوقعاً، لم يمر اقتراح" الكوتا النسائية"في الهيئة العامة لمجلس النواب امس بعد أن سقط في التصويت في اللجان النيابية المشتركة.

وعلّقت مصادر مطلعة على الملف قائلة: يا ضيعان الجولات التي قامت بها الهيئات النسائية على المسؤولين والوعود التي تلقتها .جلسة الهيئة العامة فضحت الكذبة الكبيرة التي كانوا يقولونها في الاشهر الماضية عن دعمهم للكوتا النسائية."