لبنان

حراك المتعاقدين: لتأمين بدل نقل لطلاب المدرسة الرسمية

Lebanon 24
20-10-2021 | 02:39
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وجه حراك المتعاقدين رسالة إلى وزير التربية طالبه فيها بحضور لقاء رئيس الحكومة مع الروابط والطلب الرسمي منه وبسرعة وضع آلية وقرار حكومي باعطاء بدل نقل يومي وبنزين مدعوم لكافة طلاب المدارس والثانويات الرسمية كما يعطى الأساتذة.


وأضاف: ان وضع أهالي الطلاب المزري وخصوصاً بعد رفع وارتفاع سعر صفيحة البنزين يدفع وزارة التربية ولجنة التربية النيابية ان تخصص لأهالي وطلاب المدرسة الرسمية حصة كبيرة من ميزانية الدولة لدعمهم.

 
واضاف: من غير المقبول ان يكون هم والشغل الشاغل للجنة التربية فقط هو المدارس الخاصة،هذه اللجنة الني ارسلت اقتراح قانون تخصيص مبلغ 350مليار ليرة للمدارس الخاصة و150مليار ليرة للمدرسة الرسمية يدلل على أنها لجنة تربية خاصة وليس لجنة تربية رسمية وانها لجنة تربية همها الأول والأخير المدرسة الخاصة.

وهذا يدفعنا إلى الشك والتساؤل عن مغزى هذا التوجه وهذا الاهتمام وهل هو مقصود منه دعم المدارس الخاصة التي يرجع ريعها لاعضاء في لجنة التربية.
 
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