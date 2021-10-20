هاشم: الظروف الصعبة تستدعي قرارات علاجية طارئة

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم في تصريح أن "كل يوم تتأخر فيه الحكومة عن معالجة الازمة الحياتية المعيشية والمتزايدة يوما بعد يوم مع ارتفاع الدولار، وجشع التجار واطلالات اسعار المحروقات واثارها المنتشرة ستزيد من حدة الازمة وصرخة الناس وغضبهم على دولتهم، وهذا حقهم واقل الايمان للمطالبة بحياة حرة كريمة أصبحوا يفتقدونها في هذه الايام".ورأى "أمام الحكومة الكثير من الملفات والمشاكل لكن تبقى الاولوية للازمة المعيشية ومعاناة الناس اليومية، حيث تستدعي الظروف الصعبة خطوات سريعة وقرارات علاجية طارئة. السؤال الاساسي اين اصبحت البطاقة التموينية ولماذا التباطؤ في تنفيذ قانونها، واذا احتاج الامر الى تعديلات مطلوبة فلماذا التأخير وفي كل الاحوال، لان امور اللبنانيين ومآسيهم اليومية فاقت المحتمل فالمطلوب التفتيش عن حلول دون مماطلة او ابطاء".