لبنان

بعد مسلسل سرقة كابلات الكهرباء... اللصوص في قبضة شبان بلدة الحويش

Lebanon 24
20-10-2021 | 02:50
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كشفت مندوبة "لبنان 24" أن شبان من بلدة الحويش العكارية تمكنوا من القاء القبض على 3 لصوص كانوا يعملون على سرقة كابلات الكهرباء في المنطقة.
 وبعد توقيفهم والتدقيق في بطاقتهم تبين انهم من بلدة عين الدهب وهم: ن. علوش، ا.علوش، ع. علوش). وتم تسليمهم الى شعبة المعلومات واثناء التسليم تمكن أحدهم من الفرار الى جهة مجهولة
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