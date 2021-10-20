بعد مسلسل سرقة كابلات الكهرباء... اللصوص في قبضة شبان بلدة الحويش

كشفت مندوبة "لبنان 24" أن شبان من بلدة الحويش العكارية تمكنوا من القاء القبض على 3 لصوص كانوا يعملون على سرقة كابلات الكهرباء في المنطقة.

وبعد توقيفهم والتدقيق في بطاقتهم تبين انهم من بلدة عين الدهب وهم: ن. علوش، ا.علوش، ع. علوش). وتم تسليمهم الى شعبة المعلومات واثناء التسليم تمكن أحدهم من الفرار الى جهة مجهولة