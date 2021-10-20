متى يستقر طقس لبنان المتقلب ؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة كما يتشكل ضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.وجاء في النشرة الاتي:- الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الخميس حيث يستقر تدريجيا.(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تشرين الأول بين 21 ,29)- الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة يتشكل الضباب على المرتفعات كما تكون الاجواء مهيأة فترة بعد الظهر لهطول امطار خفيفة محلية.الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة كما يتشكل ضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة خصوصا على الجبال ورياح ناشطة احيانا كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات في الفترة المسائية.السبت: قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة.- الحرارة على الساحل من 20 الى 28 درجة، فوق الجبال من 12 الى 21 درجة، في الداخل من 12 الى 21 درجة.- الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء على الجبال بسبب الضباب.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75%- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:26 درجة.- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 6,54- ساعة غروب الشمس: 18,58