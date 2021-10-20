محاضر ضبط بحق اصحاب مولدات كهربائية في جبل لبنان... ما السبب؟

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة محاضر الضبط بحق اصحاب مولدات كهربائية خاصة في محافظة جبل لبنان بسبب عدم الالتزام بالسعر الرسمي للكيلوواط ساعة الصادر عن وزارة الطاقة والمياه.

وأكدت الوزارة انها تواصل عبر مديرية حماية المستهلك، مراقبتها قطاع المولدات للتأكد من الالتزام بالسعر الرسمي والتثبت من تركيب العدادات للمستهلكين عملا بقرار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام بعرض ضبط المخالفات واحالتها الى القضاء المختص.