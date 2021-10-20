26
o
بيروت
30
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
26
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
شبيب: لضرورة استمرار التحقيق العدلي في انفجار المرفأ
Lebanon 24
20-10-2021
|
03:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
شدد القاضي زياد شبيب على وجوب استمرار التحقيق العدلي في انفجار المرفأ في مساره المحدد له وفق الصلاحيات والأصول المنصوص عنها بحسب المحاكمات الجزائية مشيرا الى أن القانون يتضمن ضمانات لكل الفرقاء لأن تتقدم بما تشاء من اعتراضات.
شبيب وفي حديث الى صوت كل لبنان عرض للاحتمالات التي يمكن أن يسير بها التحقيق في ظل الانقسام الحاصل
لافتا الى أنّ استحداث هيئة لاستئناف بعض قرارات قاضي التحقيق يجب أن يتم بموجب قانون يقره مجلس النواب وبالتالي هذا أمر جائز نظريا عبر تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية الحالي محدثا درجة ثانية من درجات المحاكمة بما يتعلق بالتحقيق العدلي وهو أمر مستحب قانونا نظريا، ولكن في السياق الحالي يتم طرحه في إطار حل لمشكلة.
وأشار شبيب الى أنه حتى اليوم لا اتفاق على هذا الاقتراح القانون رغم حسناته التي تتمثل بإحداث درجة ثانية أولاً والحفاظ على القرار الاتهامي الذي يصدر عن قاضي التحقيق ثانيا، موضحا أن المشكلة في الأشخاص الذين سيتولون عضوية هذه الهيئة.
وعن الكلام حول التوجه الى تشكيل لجنة استشارية الى جانب البيطار قال شبيب إن هذا الاحتمال يجوز ولكن في إطار معاونة قاضي التحقيق وليس الاشراف على عمله لأن ذلك لا يجوز قانونا.
ورأى شبيب أنّ المتاح اليوم في المخرج من داخل البيت القضائي يكمن في صدور القرار بدعوى الارتياب المشروع المقدّمة فيتم تعيين قاضي تحقيق آخر كما جرى مع القاضي صوان وأضاف: لكن يبقى السؤال ما هي الأسباب التي سيستند اليها قرار مماثل؟
تابع
الأكثر قراءة
بُشرى إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء.. إليكم آخر المعطيات
Lebanon 24
بُشرى إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء.. إليكم آخر المعطيات
14:30 | 2021-10-19
19/10/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد من الطيونة.. نجل علي حسن خليل يشارك بتظاهرة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
فيديو جديد من الطيونة.. نجل علي حسن خليل يشارك بتظاهرة "الثنائي الشيعي"
13:48 | 2021-10-19
19/10/2021 01:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد 3 أبراج يسيرون في الاتجاه الخاطئ.. عليهم التغيير قبل فوات الأوان
Lebanon 24
مواليد 3 أبراج يسيرون في الاتجاه الخاطئ.. عليهم التغيير قبل فوات الأوان
09:15 | 2021-10-19
19/10/2021 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج ذكية لا يمكن استغباءها أو كسرها.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
أبراج ذكية لا يمكن استغباءها أو كسرها.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-10-20
20/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار ينخفض... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:45 | 2021-10-19
19/10/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2021-10-20
ميقاتي يستقبل الموفد الأميركي لمتابعة ملف ترسيم الحدود
06:00 | 2021-10-20
"مجزرة تشريعية".. باسيل "ينتفض" من قلب البرلمان فهل يحقق مراده؟
07:16 | 2021-10-20
لا سيولة.. هذا المستشفى قد يتوقف عن إستقبال المرضى
07:12 | 2021-10-20
فرعية اللجان تابعت مناقشة اقتراح قانون المنافسة
07:08 | 2021-10-20
فاجعة إغترابية يدفع ثمنها توفيق حمزة ونجله إبن الـ18 عاماً.. هكذا قُتلا في سيدني
07:04 | 2021-10-20
بعد غلاء البنزين... أستاذ يصل إلى الثانوية ممتطياً حصانه!
فيديو
مقاتلات روسية ترافق طائرتين أميركيتين فوق البحر الأسود (فيديو)
Lebanon 24
مقاتلات روسية ترافق طائرتين أميركيتين فوق البحر الأسود (فيديو)
06:00 | 2021-10-20
20/10/2021 14:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
زين العمر يقدّم "في Male".. أين كارلا حداد؟ (فيديو)
Lebanon 24
زين العمر يقدّم "في Male".. أين كارلا حداد؟ (فيديو)
05:00 | 2021-10-20
20/10/2021 14:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
فستان سمية الخشاب يضعها بموقف محرج.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
فستان سمية الخشاب يضعها بموقف محرج.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
04:00 | 2021-10-20
20/10/2021 14:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact