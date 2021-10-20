لبنان

قطع السير على طريق الصيفي (صور)

Lebanon 24
20-10-2021 | 03:34
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قطع محتجون السير على طريق الصيفي أمام بيت الكتائب - بيروت بكافة الاتجاهات، وفق مندوبة "لبنان 24"
 
 
 
 
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الصيفي

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