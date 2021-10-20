4 جرحى اثر انقلاب "بيك اب" في صيدا

افاد مندوب "لبنان 24" عن سقوط اربعة جرحى اثر انقلاب بيك اب في طلعة المحافظ في صيدا، وعلى الاثر حضرت سيارات الاسعاف ونقلت المصابين الى مستشفيات المدينة. وقد تسبب انقلاب البيك اب بقطع الطريق المؤدية الى مجدليون وقرى شرق صيدا.