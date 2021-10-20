لبنان

الفرزلي التقى فرونتسكا

Lebanon 24
20-10-2021 | 04:05
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استقبل نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في مكتبه بالمجلس النيابي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا.
 
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