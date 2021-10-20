لبنان

بري وقع القانون الرامي لتعديل الانتخابات!

Lebanon 24
20-10-2021 | 04:27
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وقع رئيس مجلس النواب  نبيه بري القانون الرامي لتعديل قانون إنتخاب أعضاء مجلس النواب وأحاله إلى رئاسة مجلس الوزراء مع إستعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور.
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