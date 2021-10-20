لبنان

:"تصعيدٌ مرتقب".... بشارة الاسمر يحذر

Lebanon 24
20-10-2021 | 04:36
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أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أنه "لا يمكن رفع الدعم بدون خطة بديلة"، مشيرًا إلى أنه "قد يلامس سعر صفيحة البنزين 400 ألف ليرة وما يحصل لا يبشر بالخير ويبشر بالمزيد من الانهيار الاقتصادي".

ودعا الأسمر عبر الجديد "الحكومة لضرورة تسريع تنفيذ البطاقة التمويلية".

وتابع: "دعينا لاجتماع طارئ في الاتحاد العمالي العام وهناك جملة إجراءات وتحركات تصعيدية لأن السلطة غائبة ويد واحدة لا تصفق".
 
 
وخلال مؤتمؤ صحافي أعلن الأسمر أنّ ارتفاع سعر البنزين الى 312.000 ل.ل. الصفيحة والمازوت الى 270.000 ل.ل. وأنّ هذا الارتفاع سيلامس حدود ال 400.000 ل.ل. في الأسابيع المقبلة بسبب ارتفاع سعر برميل النفط العالمي وارتفاع سعر صرف الدولار ورفع الدعم الكلّي عن المحروقات.

هذه الارتفاعات ستؤدّي الى:
1- شللٍ تام للحركة الاقتصادية وعدم قدرة الموظف في القطاعين العام والخاص للتوجه الى عمله وتباطؤ الحركة الاقتصادية وتوقفها والى انفجار اجتماعي كبير.
2- زيادة صاروخية في أسعار النقل والسلع والغاز والخبز والطبابة والاستشفاء والتدفئة ونحن على أبواب الشتاء.
3- انهيار كبير في أداء المؤسسات الحكومية التي تعمتد كلياً على المحروقات لتأمين الخدمات المختلفة (من كهرباء واتصالات وانترنت ومياه).

4- ارتفاع أسعار اشتراكات المولدات الكهربائية.
5- عدم القدرة على تأمين المياه (بيان مؤسسة مياه لبنان الشمالي اليوم).
6- انهيار المؤسسات الضامنة (الضمان -  التعاونية – شركات التأمين – الألوية الطبية في المؤسسات العسكرية).

لذلك، لا بدّ من وقف الإيقاع الجنوبي لسعر صرف الدولار الأميركي.

سؤال كبير: كيف ينخفض الدولار ويرتفع بحدود سبعة آلاف ليرة قبل تأليف الحكومة وبعدها؟ ومن يتحكم بسعر الصرف؟ وكل عمل إنقاذي قبل تثبيت سعر صرف الدولار هو ضرب من المحال.

إجراء محاسبة لمن يتسبّب بارتفاع بارتفاع سعر الدولار والضرب بيد من حديد للمحتكرين والمافايات والكارتيلات التي تتحكم بأسعار المحروقات والسلع والطلب من وزارة الاقتصاد إحياء مرسوم تحديد سقف الأرباح والأسعار.

إقرار فوري للبطاقة التمويلية وبطاقة استشفائية وبطاقة للمحروقات.

إقرار والالتزام الحكومي بجدولة ودفع أموال المودعين كما جرى مع حاملي (لسندات اليورو بوند) في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
 
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