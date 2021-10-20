عون استقبل الوسيط الأميركي لترسيم الحدود وتبلغ من الفاريز ومارسال مباشرة التدقيق الجنائي

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، كبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لأمن الطاقة الوسيط الأميركي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اموس هوكشتاين في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا وعرض معه مسار عملية التفاوض في شأن ترسيم الحدود البحرية والتوجهات المقبلة في هذا الملف.الفاريز ومارسالواستقبل الرئيس عون، في حضور وزير المال الدكتور يوسف الخليل ومفوض الحكومة لدى مصرف لبنان كريستيل واكيم، المدير العام لشركة "الفاريز ومارسال" جايمس دانيال وبول شارما حيث اعلم الحضور رئيس الجمهورية مباشرة الشركة بالتدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المالية بدءا من صباح غد بعد إنجاز كل الترتيبات المتعلقة بذلك".وتمنى الرئيس عون على الوفد "الإسراع في العمل نظرا لدقة المهمة الموكلة الى الشركة".رئيس المعهد الانطونيواستقبل رئيس الجمهورية رئيس دير مار انطونيوس والمعهد الانطوني الاب المدبر نادر نادر على رأس وفد من الرهبان الانطونيين نقلوا الى الرئيس عون تهنئة الرهبنة في مناسبة تأليف الحكومة ودعوة لحضور الذبيحة الإلهية لمناسبة عيد مار ميخائيل في 8 تشرين الثاني المقبل، والدعوة للاحتفال مع الرهبنة الانطونية بعيد شفيعها القديس مار انطونيوس الكبير في 17 كانون الثاني المقبل".وألقى الاب نادر خلال اللقاء كلمة قال فيها: " قساوة الأيام الأخيرة لم تسمح لنا بأن نلتقي في عيد مار انطونيوس ولا في مناسبات أخرى. ولكن لم يغب طيفكم وذكركم عن وجداننا وتفكيرنا بل كنتم دائما في قلب قداسنا وصلواتنا، واننا اذ نشكر الرب على كل ما اعطاكم من نعم وفضائل، ساعدتكم في تحمل صليب الاتهامات وسهام الشر التي صوبت نحوكم، والافتراءات التي رجمتم بها، تحملتم كل هذا برباطة جأش وصبرتم، لذلك كان النصر حليفكم وكنتم ام الصبي، فكانت الحكومة الجديدة فهنيئا لنا ولكم. اما بعد يا فخامة الرئيس فان تمسككم بالمبادىء الأساسية، وبدور رئيس الجمهورية وصلاحياته، وبالسبل القوية التي تساعد وتساهم في انقاذ هذا الوطن، ارض القداسة والعيش الواحد، تبقى هي الضمانة، ومساحة رجاء وسلام نريده لكل الشعب اللبناني. وأيضا نرفع الصلاة معكم، اذا سمحت الظروف ان نلتقي حول مذبح الرب في عيد شفيعكم مار ميخائيل فنكون فرحين، ونفرح اكثر اذا شرفتمونا كما جرت العادة، في 17 كانون الثاني المقبل، في عيد شفيع رهبنتنا الانطونية وشفيع ديرنا ومعهدنا الانطوني".ورد الرئيس عون شاكرا للاب نادر العاطفة التي اظهرها، مؤكدا "العلاقة القديمة التي تربطه بالرهبنة الانطونية"، منوها بـ "الدور الذي أدته في سبيل خدمة لبنان على الصعيدين الروحي والوطني".وشرح الرئيس عون الظروف التي تمر بها البلاد والصعوبات الى واجهت مسيرة الإصلاح التي اطلقها فضلا عن الازمات التي تراكمت واوصلت البلاد الى الوضع الذي تعيشه راهنا. واكد "العمل على مواجهة الواقع الراهن بإيمان وصلابة ورجاء ليستعيد لبنان عافيته تدريجيا".