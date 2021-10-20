لبنان

ميقاتي استقبل الموفد الأميركي لمتابعة ملف ترسيم الحدود وبحث في الملف التربوي

Lebanon 24
20-10-2021 | 07:36
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إجتمع  رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع الموفد الأميركي المكلّف متابعة ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية وكبير مستشاري وزارة الخارجية الأميركية لامن الطاقة آموس هوشستين في السراي الكبير ظهر اليوم، في حضور سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا.
إجتماعان تربويان
وعقد الرئيس ميقاتي، في حضور  وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي،اجتماعين تربويين للبحث في مراحل بدء العام الدراسي والمصاعب التي يواجهها هذا القطاع.وضم الاجتماع الاول وفدا من روابط الاساتذة قوامه رئيس رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي وعضو الرابطة عصمت ضو،  رئيس رابطة التعليم الأساسي حسين جواد وعضو الرابطة محمد اسماعيل، رئيس رابطة التعليم المهني والتقني  فاروق الحركة وعضو الرابطة أسامة الحمصي، ممثل لجنة متقاعدي التعليم الثانوي عصام عزام، ممثلة لجنة متعاقدي التعليم المهني والتقني سمر غندور. كما حضر مدير عام الوزارة فادي يرق ومديرة التعليم المهني والتقني هنادي بري.
اما الاجتماع الثاني فضم الامين العام المدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر ونقيب المعلمين رودولف عبود ومدير عام التربية فادي يرق .
 

تصريح الوزير الحلبي
وأثر انتهاء الاجتماعين تحدث الوزير الحلبي فقال:" بناء لطلبي تجاوب الرئيس ميقاتي بدعوة الهيئات التعليمية وممثلين عنها في الاجتماع الاول وممثلين عن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقيب المعلمين في هذه المدارس في الاجتماع الثاني. كان الاجتماعان مناسبة  لعرض المصاعب والمشكلات التي تواجه الهيئات التعليمية في القطاعين الرسمي والخاص والمؤسسات  التربوية والمدارس الرسمية .كما عرضنا الحلول التي يمكن التوصل إليها في دعم التعليم في القطاعين الرسمي والخاص لتمكين تلامذة لبنان جميعهم من تمضية سنة دراسية عادية وآمنة بقدر الإمكان.
اضاف: سيعقد غدا اجتماع في السراي للجنة الوزارية التي كلفت من قبل مجلس الوزراء بدرس تداعيات الأزمة الراهنة على كل القطاعات بما فيها  القطاع التربوي، هناك إجراءات ستتخذ في ما خص المنح الشهرية الاجتماعية، وتعديل بدلات النقل بما يتناسب مع اسعار المحروقات التي تتصاعد يوميا، وزيادة قيمة ساعات التدريس في التعاقد في الرسمي والمهني  وفي ما خص ايضا العاملين في هذه المدارس، بحيث يمكن مع إقرار مشروع قانون ٥٠٠ مليار الذي من المقرر ان يباشر به ويقره المجلس النيابي الكريم في الاسبوع المقبل ،إعطاء سلف الى المدارس على مستحقات هذه السنة بقيمة ٥٠ بالمئة خصوصا للمدارس المجانية وشبه المجانية بما يمكن المؤسسات التربوية والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص من مجابهة هذه الصعوبات وتمكين الطلاب من تمضية سنة دراسية آمنة.
 

الجباوي
 وقال رئيس  رابطة التعليم الثانوي نزيه جباوي:"طرحنا عددا من المطالب وكان الاجتماع ايجابيا حيث كان الرئيس ميقاتي متفهما لهذه المطالب، كما جرى البحث في موضوع الرواتب المتدنية وطالبنا بالتعامل معها وفق مستوى قدرتها الشرائية، وطرحنا ان تتحول الرواتب حسب المنصة اي 3900، كذلك طالبنا بزيادة بدل النقل حسب ارتفاع اسعار المحروقات، وتطرق الحديث الى موضوع المنحة الشهرية واستمراريتها لكافة موظفي القطاع العام، وقد ابلغنا الرئيس ميقاتي ان اجتماعا سيعقد غدا للجنة الوزارية للبحث في كيفية تنفيذ بدل النقل بحيث هناك إمكانية لان يكون اكثر من 50 الفا، اما بالنسبة للعودة الى التدريس فسيكون بقرار من الأساتذة بعد اطلاعهم على التوضيحات التي ستصدر عن اجتماع الجنة الوزارية غدا".

الحركة
وتحدث عن رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني فاروق الحركة فقال:" تشرفنا بلقاء الرئيس ميقاتي ورغم ان الاجتماع كان ايجابيا، ولكن بالنسبة الى التعليم المهني والتقني وبما يخص التقديمات لهذا القطاع فلم يتم لحظها كباقي القطاعات، لذلك وفي ظل هذا الوضع، لا يمكننا ان نكون ايجابيين، وسنلجأ للجمعيات العمومية والاساتذة من اجل تحديد موقف اذا لم تكن هناك مساواة مع زملائنا بمطالبهم، خصوصا وأن ما أعطيّ لهم هو فتات من حقوقهم ، ومع هذا فنحن نطالب بالمساواة مع باقي القطاعات". 
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