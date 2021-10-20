ميقاتي يستقبل الموفد الأميركي لمتابعة ملف ترسيم الحدود

يجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع الموفد الأميركي لمتابعة ملف ترسيم الحدود آموس هوشستين في السراي الكبير في حضور سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا.