لبنان

ميقاتي يستقبل الموفد الأميركي لمتابعة ملف ترسيم الحدود

Lebanon 24
20-10-2021 | 05:00
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يجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع الموفد الأميركي لمتابعة ملف ترسيم الحدود آموس هوشستين في السراي الكبير في حضور سفيرة الولايات المتحدة دوروثي شيا.
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لموفد الأميركي لمتابعة ملف ترسيم الحدود

نجيب ميقاتي

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