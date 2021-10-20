لبنان

قبلان: لن نقبل حرق الناس ولن نصبر طويلا على ما يحصل

Lebanon 24
20-10-2021 | 05:09
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أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، امام وفود شعبية زارته انه "لا يمكن السكوت عن هول الكارثة التي تحصل بحق الناس، خصوصا أسعار المحروقات الجنونية التي تحرق البلد والناس، لدرجة أن المعاش الشهري لما يزيد عن 60 بالمئة من الموظفين والعمال لا يزيد عن ثمن 3 صفائح بنزين أو 4 قوارير غاز، والناس اليوم مفجوعة، وقسم أساسي ترك المدرسة والجامعة والوظيفة والعمل بسبب أسعار النقل الجنونية".

واشار الى ان "السكوت جريمة، وترك الناس للموت خيانة وقتل، وليس مسموحا تحميل وزر من نهب أموال البلد للناس المظلومة، ولن نقبل حرق الناس وقتلها بهذه الطريقة، ولن نصبر طويلا على ما يحصل".
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