لبنان

كلمة مرتقبة للسيد نصرالله في هذا التاريخ

Lebanon 24
20-10-2021 | 05:08
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 يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال مهرجان المولد النبوي الشريف الجمعة المقبل الساعة السابعة والنصف مساءً.
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