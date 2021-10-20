مولوي قدم تصريحًا عن الذمّة الماليّة

قدّم وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي إلى رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب، تصريحًا عن الذمّة الماليّة، انطلاقًا من مبدأ النزاهة وأُسس الشفافيّة وعملاً بأحكام القانون.