لبنان

عون: نعمل لمواجهة الواقع الصعب بإيمان وصلابة

Lebanon 24
20-10-2021 | 05:28
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 قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام وفد برئاسة رئيس دير مار أنطونيوس والمعهد الأنطوني الأب نادر نادر:" نعمل لمواجهة الواقع الراهن الصعب نتيجة الأزمات المتراكمة، بإيمان وصلابة ورجاء ليستعيد لبنان عافيته تدريجا".
 
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عون

الواقع الصعب

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