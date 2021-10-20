لبنان

بو حبيب استقبل سفيري اليونان والهند

Lebanon 24
20-10-2021 | 05:34
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب سفيرة اليونان كاثرين فونتولاكي التي أكدت دعم بلادها لحكومة الرئيس ميقاتي.

وشددت على "أهمية تطوير التعاون بين البلدين وسبل تفعيل الاتفاقيات الثنائية لا سيما في مجال السياحة، بالاضافة الى المساعدة التي يمكن ان توفرها اليونان للبنان والاستفادة من خبرتها بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي". وكان عرض للتحضير للقمة الثلاثية بين رؤساء لبنان وقبرص واليونان المقبلة والتي ستعقد في نيقوسيا.

سفير الهند
وعرض الوزير بو حبيب مع سفير الهند سهيل اجاز للعلاقات الثنائية الجيدة لا سيما المشاركة الكبيرة للقوات الهندية في عداد اليونيفل المستمرة منذ 22 عاما واستمرار دعم حكومة لبنان والنظر في كيفية تحسين التبادل التجاري لا سيما في مجالي الدواء والغذاء.
المصدر: الوكالة الوطنية
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