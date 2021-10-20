في صيدا... حريق مولد كهربائي

شب حريق في مولد كهربائي في منطقة الشرحبيل شمال شرق مدينة صيدا، ما ادى الى ارتفاع سحب الدخان في سماء المنطقة، وعلى الاثر هرعت فرق الاطفاء لاخماد الحريق ومنع تمدده للمنازل المجاورة .



