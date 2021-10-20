الجامعة اللبنانية بحاجة للتعاقد مع أستاذ متخصص في ضمان الجودة في التربية

اعلنت رئاسة "الجامعة اللبنانية" في بيان "عن حاجتها للتعاقد بالساعة مع أستاذ يحمل شهادة الدكتوراه في مجال ضمان الجودة في التربية.



تقدم الطلبات لدى أمانة سر عمادة كلية التربية - تحويطة فرن الشباك اعتبارا من 20/10/2021 ولغاية 25 منه ضمنا، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر.