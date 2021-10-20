لبنان

الجامعة اللبنانية بحاجة للتعاقد مع أستاذ متخصص في ضمان الجودة في التربية

Lebanon 24
20-10-2021 | 06:02
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 اعلنت رئاسة "الجامعة اللبنانية" في بيان "عن حاجتها للتعاقد بالساعة مع أستاذ يحمل شهادة الدكتوراه في مجال ضمان الجودة في التربية.

تقدم الطلبات لدى أمانة سر عمادة كلية التربية - تحويطة فرن الشباك اعتبارا من 20/10/2021 ولغاية 25 منه ضمنا، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة بعد الظهر.
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