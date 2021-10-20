26
o
بيروت
30
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
القومي دان تفجير دمشق: عمل اجرامي ارهابي
Lebanon 24
20-10-2021
|
06:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
دان الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان "التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا صباح اليوم حافلة مبيت عند جسر الرئيس في دمشق، ما أدى إلى ارتقاء 14 شهيدا وعدد من الجرحى"، ونوه ب"جهود القوى الأمنية السورية التي تمكنت من تفكيك عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان ذاته، الأمر الذي حال دون استكمال الإرهابيين لمخططهم الإجرامي الهادف إلى إيقاع أكبر عدد ممكن من المواطنين المدنيين في المجزرة المرتكبة".
وقال:"يأتي هذا العمل الإجرامي الإرهابي في التوقيت الذي تستكمل فيه الدولة السورية إعادة الأمن والاستقرار لبعض القرى والبلدات، واحتضان أبنائها وتسوية أوضاع من غرر بهم وضلوا الطريق، ما يؤكد أن رعاة الإرهاب وداعميه ومشغليه، ما زالوا يستثمرون في الأعمال الإرهابية في محاولة يائسة للضغط على سوريا التي تصدت بحزم وصمدت وانتصرت في حربها ضد الإرهاب".
واكد أن "كل الجرائم الإرهابية التي ارتكبت لن تثني الدولة السورية عن المضي قدما في تنفيذ قرارها الحازم بتحرير كل الأرض المحتلة من الإرهاب والإحتلال، ونحن إلى جانب جيشها الباسل جيش تشرين البطل في خوض معركة المصير والوجود ضد الإرهاب والتطرف والإحتلال بكل صنفوفه"، لافتا الى ان "الحزب يبارك الدماء الزكية التي بذلها شهداء التفجيرين الإرهابيين، فهم ردوا إلى الأمة وديعتها، وافتدوا أبناء شعبنا على طريق سبقهم فيها الآلاف من الشهداء، فأثمرت تضحياتهم نصرا سيكتمل بين لفتة عين وانتباهتها".
تابع
الأكثر قراءة
بُشرى إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء.. إليكم آخر المعطيات
Lebanon 24
بُشرى إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء.. إليكم آخر المعطيات
14:30 | 2021-10-19
19/10/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد من الطيونة.. نجل علي حسن خليل يشارك بتظاهرة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
فيديو جديد من الطيونة.. نجل علي حسن خليل يشارك بتظاهرة "الثنائي الشيعي"
13:48 | 2021-10-19
19/10/2021 01:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد 3 أبراج يسيرون في الاتجاه الخاطئ.. عليهم التغيير قبل فوات الأوان
Lebanon 24
مواليد 3 أبراج يسيرون في الاتجاه الخاطئ.. عليهم التغيير قبل فوات الأوان
09:15 | 2021-10-19
19/10/2021 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج ذكية لا يمكن استغباءها أو كسرها.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
أبراج ذكية لا يمكن استغباءها أو كسرها.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-10-20
20/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار ينخفض... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:45 | 2021-10-19
19/10/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2021-10-20
ميقاتي يستقبل الموفد الأميركي لمتابعة ملف ترسيم الحدود
06:00 | 2021-10-20
"مجزرة تشريعية".. باسيل "ينتفض" من قلب البرلمان فهل يحقق مراده؟
07:16 | 2021-10-20
لا سيولة.. هذا المستشفى قد يتوقف عن إستقبال المرضى
07:12 | 2021-10-20
فرعية اللجان تابعت مناقشة اقتراح قانون المنافسة
07:08 | 2021-10-20
فاجعة إغترابية يدفع ثمنها توفيق حمزة ونجله إبن الـ18 عاماً.. هكذا قُتلا في سيدني
07:04 | 2021-10-20
بعد غلاء البنزين... أستاذ يصل إلى الثانوية ممتطياً حصانه!
فيديو
مقاتلات روسية ترافق طائرتين أميركيتين فوق البحر الأسود (فيديو)
Lebanon 24
مقاتلات روسية ترافق طائرتين أميركيتين فوق البحر الأسود (فيديو)
06:00 | 2021-10-20
20/10/2021 14:23:09
Lebanon 24
Lebanon 24
زين العمر يقدّم "في Male".. أين كارلا حداد؟ (فيديو)
Lebanon 24
زين العمر يقدّم "في Male".. أين كارلا حداد؟ (فيديو)
05:00 | 2021-10-20
20/10/2021 14:23:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فستان سمية الخشاب يضعها بموقف محرج.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
فستان سمية الخشاب يضعها بموقف محرج.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
04:00 | 2021-10-20
20/10/2021 14:23:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact