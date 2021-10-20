القومي دان تفجير دمشق: عمل اجرامي ارهابي

دان الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان "التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا صباح اليوم حافلة مبيت عند جسر الرئيس في دمشق، ما أدى إلى ارتقاء 14 شهيدا وعدد من الجرحى"، ونوه ب"جهود القوى الأمنية السورية التي تمكنت من تفكيك عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان ذاته، الأمر الذي حال دون استكمال الإرهابيين لمخططهم الإجرامي الهادف إلى إيقاع أكبر عدد ممكن من المواطنين المدنيين في المجزرة المرتكبة".وقال:"يأتي هذا العمل الإجرامي الإرهابي في التوقيت الذي تستكمل فيه الدولة السورية إعادة الأمن والاستقرار لبعض القرى والبلدات، واحتضان أبنائها وتسوية أوضاع من غرر بهم وضلوا الطريق، ما يؤكد أن رعاة الإرهاب وداعميه ومشغليه، ما زالوا يستثمرون في الأعمال الإرهابية في محاولة يائسة للضغط على سوريا التي تصدت بحزم وصمدت وانتصرت في حربها ضد الإرهاب".واكد أن "كل الجرائم الإرهابية التي ارتكبت لن تثني الدولة السورية عن المضي قدما في تنفيذ قرارها الحازم بتحرير كل الأرض المحتلة من الإرهاب والإحتلال، ونحن إلى جانب جيشها الباسل جيش تشرين البطل في خوض معركة المصير والوجود ضد الإرهاب والتطرف والإحتلال بكل صنفوفه"، لافتا الى ان "الحزب يبارك الدماء الزكية التي بذلها شهداء التفجيرين الإرهابيين، فهم ردوا إلى الأمة وديعتها، وافتدوا أبناء شعبنا على طريق سبقهم فيها الآلاف من الشهداء، فأثمرت تضحياتهم نصرا سيكتمل بين لفتة عين وانتباهتها".