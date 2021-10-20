لبنان

بيرم استقبل غصن ونقابة العمال الزراعيين

Lebanon 24
20-10-2021 | 06:22
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 استقبل وزير العمل مصطفى بيرم اليوم في مكتبه في الوزارة، رئيس الاتحاد العمالي العام السابق والامين العام السابق للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب غسان غصن، وعرض معه الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الراهنة.


كما استقبل الوزير بيرم وفدا من نقابة العمال الزراعيين في لبنان برئاسة حسن عباس. وقد سلم الوفد الوزير بيرم مذكرة مطلبية دعا فيها الى" تأمين الطبابة والاستشفاء للعاملين في القطاع الزراعي ووضع قانون ينظم العلاقات للعاملين في هذا القطاع ، وانشاء صندوق للضمان الصحي لهم، وضرورة وضع استراتيجية للنهوض بالقطاع الزراعي".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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