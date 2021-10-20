في الجنوب... أفعى كادت ان تنهي حياته (صورة)

لسعت أفعى كانت مختبئة بين أغصان الزيتون، شابًا من بلدة "معركة" الجنوبية خلال قيامه بأعمال جمع حبات الزيتون، وعلى الفور تم نقله الى احدى مستشفيات المنطقة.