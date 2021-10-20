لبنان

في الجنوب... أفعى كادت ان تنهي حياته (صورة)

Lebanon 24
20-10-2021 | 06:24
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لسعت أفعى كانت مختبئة بين أغصان الزيتون، شابًا من بلدة "معركة" الجنوبية خلال قيامه بأعمال جمع حبات الزيتون، وعلى الفور تم نقله الى احدى مستشفيات المنطقة.
 
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