لبنان

الأشغال الشاقة المؤبدة بحق منتمين الى مجموعة ارهابية

Lebanon 24
20-10-2021 | 06:26
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أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحاده حكمين بحق الفلسطينيين بلال ضرار بدر ومحمد شريدي شريده لإقدامهما على الأراضي اللبنانية، وبتاريخ لم يمرّ عليه الزمن الى الإنتماء الى مجموعة إرهابية مسلّحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وعلى المشاركة في الإقتتال الداخلي بين المنظمات الفلسطينية داخل مخيم عين الحلوة والإستنفارات والإشتباكات التي دارت بينهما.
وقضى الحكمان بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق كل منهما، وتجريدهما من حقوقهما المدنية وإلزامهما تقديم بندقية حربية.
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