لبنان

سمك فاسد للبيع في هذه المنطقة

Lebanon 24
20-10-2021 | 06:29
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ضبطت وزارة الاقتصاد والتجارة  في محلة صبرا، ١٠ كيلوغرامات من سمك "الكارب" غير الصالح للاستهلاك ومصدره بحيرة القرعون، وستتابع مديرية حماية المستهلك في الوزارة جولاتها الرقابية لضبط اي عملية تلاعب بصحة المواطن وتحيل المخالفين الى القضاء المختص.
 
 

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