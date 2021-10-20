26
o
بيروت
30
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
25
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
سمك فاسد للبيع في هذه المنطقة
Lebanon 24
20-10-2021
|
06:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضبطت وزارة الاقتصاد والتجارة في محلة صبرا، ١٠ كيلوغرامات من سمك "الكارب" غير الصالح للاستهلاك ومصدره بحيرة القرعون، وستتابع مديرية حماية المستهلك في الوزارة جولاتها الرقابية لضبط اي عملية تلاعب بصحة المواطن وتحيل المخالفين الى القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
عن طريق الصدفة...اصطاد "سمكة تمساح" تعود لـ100 مليون عام... (صورة)
Lebanon 24
عن طريق الصدفة...اصطاد "سمكة تمساح" تعود لـ100 مليون عام... (صورة)
20/10/2021 14:23:45
20/10/2021 14:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سمكة "سقطت" من السماء وتسببت بأضرار في عكار! (صور)
Lebanon 24
سمكة "سقطت" من السماء وتسببت بأضرار في عكار! (صور)
20/10/2021 14:23:45
20/10/2021 14:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت تفاحة على العشاء يوميا؟
Lebanon 24
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت تفاحة على العشاء يوميا؟
20/10/2021 14:23:45
20/10/2021 14:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقا من داخل محلّ بقيمة 20 الف دولار وباعا المسروقات في صبرا!
Lebanon 24
سرقا من داخل محلّ بقيمة 20 الف دولار وباعا المسروقات في صبرا!
20/10/2021 14:23:45
20/10/2021 14:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
صبرا
سمك
تابع
الأكثر قراءة
بُشرى إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء.. إليكم آخر المعطيات
Lebanon 24
بُشرى إلى اللبنانيين بشأن الكهرباء.. إليكم آخر المعطيات
14:30 | 2021-10-19
19/10/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد من الطيونة.. نجل علي حسن خليل يشارك بتظاهرة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
فيديو جديد من الطيونة.. نجل علي حسن خليل يشارك بتظاهرة "الثنائي الشيعي"
13:48 | 2021-10-19
19/10/2021 01:48:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد 3 أبراج يسيرون في الاتجاه الخاطئ.. عليهم التغيير قبل فوات الأوان
Lebanon 24
مواليد 3 أبراج يسيرون في الاتجاه الخاطئ.. عليهم التغيير قبل فوات الأوان
09:15 | 2021-10-19
19/10/2021 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أبراج ذكية لا يمكن استغباءها أو كسرها.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
أبراج ذكية لا يمكن استغباءها أو كسرها.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-10-20
20/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار ينخفض... كم بلغ في السوق الموازية عصر اليوم؟
09:45 | 2021-10-19
19/10/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2021-10-20
ميقاتي يستقبل الموفد الأميركي لمتابعة ملف ترسيم الحدود
06:00 | 2021-10-20
"مجزرة تشريعية".. باسيل "ينتفض" من قلب البرلمان فهل يحقق مراده؟
07:16 | 2021-10-20
لا سيولة.. هذا المستشفى قد يتوقف عن إستقبال المرضى
07:12 | 2021-10-20
فرعية اللجان تابعت مناقشة اقتراح قانون المنافسة
07:08 | 2021-10-20
فاجعة إغترابية يدفع ثمنها توفيق حمزة ونجله إبن الـ18 عاماً.. هكذا قُتلا في سيدني
07:04 | 2021-10-20
بعد غلاء البنزين... أستاذ يصل إلى الثانوية ممتطياً حصانه!
فيديو
مقاتلات روسية ترافق طائرتين أميركيتين فوق البحر الأسود (فيديو)
Lebanon 24
مقاتلات روسية ترافق طائرتين أميركيتين فوق البحر الأسود (فيديو)
06:00 | 2021-10-20
20/10/2021 14:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
زين العمر يقدّم "في Male".. أين كارلا حداد؟ (فيديو)
Lebanon 24
زين العمر يقدّم "في Male".. أين كارلا حداد؟ (فيديو)
05:00 | 2021-10-20
20/10/2021 14:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فستان سمية الخشاب يضعها بموقف محرج.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
فستان سمية الخشاب يضعها بموقف محرج.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
04:00 | 2021-10-20
20/10/2021 14:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact