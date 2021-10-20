لبنان

وزير الدفاع بحث مع وزيري المهجرين والصناعة شؤونا مشتركة

Lebanon 24
20-10-2021 | 06:34
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عرض وزير الدفاع الوطني موريس سليم مع كل من وزيري المهجرين عصام شرف الدين والصناعة جورج بوشيكيان لأطر التعاون مع وزارة الدفاع، بما يصب في اطار تفعيل نواحي التعاون المشترك.

وأعرب وزير الدفاع خلال لقائه سفير العراق عن الحرص على المزيد من التعاون بين البلدين، لا سيما في ما يتعلق بالتعاون العسكري، والإسراع في إنجاز التحضير لتوقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي الدفاع الوطني في كل من لبنان والعراق.
 وثمن الوزير سليم الدعم الذي يوفره العراق للبنان في المجالات المختلفة. 

والتقى وزير الدفاع الوطني رئيس واعضاء مجلس بلدية بسابا -قضاء بعبدا في زيارة بروتوكولية.
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