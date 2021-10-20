الخازن: لا بد من العودة الى لغة الاعتدال والحوار

غرد النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على "تويتر": "‏اعلم تماما أن الجرح كبير ولكن لا بد من العودة الى لغة الاعتدال والحوار لانها السبيل الوحيد الذي يحمي لبنان بطوائفه كافة".