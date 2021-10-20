لبنان

الخازن: لا بد من العودة الى لغة الاعتدال والحوار

Lebanon 24
20-10-2021 | 06:37
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غرد النائب فريد هيكل الخازن عبر حسابه على "تويتر": "‏اعلم تماما أن الجرح كبير ولكن لا بد من العودة الى لغة الاعتدال والحوار لانها السبيل الوحيد الذي يحمي لبنان بطوائفه كافة".
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فريد هيكل الخازن

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