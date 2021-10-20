لبنان

وزير العدل استقبل السفير التونسي في لبنان

Lebanon 24
20-10-2021 | 06:36
A-
A+
Doc-P-877119-637703339124955889.jpg
Doc-P-877119-637703339124955889.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بحث وزير العدل القاضي هنري الخوري خلال لقائه ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة مع السفير التونسي لدى لبنان بوراوي الإمام أطر التعاون بين البلدين وامكانية تحديث الإتفاقية الموقعة بين تونس ولبنان في هذال المجال.
إثر اللقاء تحدث السفير الإمام فقال:
لقد تشرفت بلقاء  معالي وزير العدل حيث تبادلنا الآراء حول تطورات الأوضاع في البلدين، وأكدنا على الأولويات التي تواجهها حكومتا البلدين، خصوصاً في ما يتعلق بالظروف الإقتصادية والإجتماعية وخدمة المواطن التونسي واللبناني.
وأضاف: لبنان وتونس هما تقريباً على مستوى متقارب في ما يتعلق بالظروف الإقتصادية والإجتماعية بحيث أننا نواجه نفس التحديات، والمواطن التونسي كما اللبناني ينتظر أفعالاً وإنجازات لتحسين أوضاعه، وهذا العمل هو من أولويات الحكومة اللبنانية كما أكد لي الوزير الخوري، والأمر عينه ينسحب على الحكومة التونسية الجديدة التي ترأسها إمرأة مع تسعة وزيرات، وقد تفاءلنا خيراً بوجود هذا العدد من النساء في الحكومة التونسية، وفي الوقت عينه ثمّنا قيمة المرأة اللبنانية في العمل السياسي.
وتابع: أكدنا أيضاً على التعاون بين وزارتي العدل بين البلدين، إذ هناك اتفاقية مشتركة موقعة بين تونس ولبنان منذ العام ١٩٦٤ وقد أبدينا الاستعداد والرغبة من الطرفين بتجديدها   لتشمل مجالات وتحديات جديدة ومستحدثة من أجل تعاون أفضل بين وزارتي البلدين في المجالين العدلي والقضائي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2021-10-20
06:00 | 2021-10-20
07:16 | 2021-10-20
07:12 | 2021-10-20
07:08 | 2021-10-20
07:04 | 2021-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website