لبنان

أهالي ضحايا المرفأ زاروا وزير العدل

Lebanon 24
20-10-2021 | 06:58
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زار وفد من أهالي شهداء وضحايا المرفأ برئاسة إبراهيم حطيط وزير العدل القاضي هنري الخوري في مكتبه في الوزارة حيث قاموا بتسليمه كتاباً موقّعاً من مجموعة عوائل شهداء المرفأ وجرى استلامه ثم إحالته، بناءً على طلبهم، الى مجلس القضاء الأعلى.
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اهالي ضحايا المرفأ

وزير العدل

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